Master of Orion: Conquer the Stars za darmo dla graczy World of Tanks na PC

Od dziś do 23 kwietnia za wygranie jednej bitwy dowolnym czołgiem w World of Tanks na PC każdy z graczy otrzyma grę Master of Orion: Conquer the Stars wraz z dodatkiem The Revenge of Antares oraz Terran Khanate i Retro Fleets z edycji kolekcjonerskiej. Będzie on dostępna do pobrania w Wargaming.net Game Center. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie w linku poniżej.

Master of Orion: Conquer the Stars za darmo — promocja dla graczy World of Tanks na PC