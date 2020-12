Na niemieckim Amazonie kupicie Kontroler bezprzewodowy Xbox za 51,41 € (ok. 228 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Odświeżony kontroler przygotowany z myślą o konsolach nowej generacji Xbox Series X oraz Xbox Series S. Wykonany z innych materiałów wyposażony został nowy pad kierunkowy i dodatkowy przycisk do udostępnienia zrzutów ekranu, czy nagrań wideo. W tej cenie kupicie go w kolorze białym.

Kontroler bezprzewodowy Xbox za ok. 228 zł — nowa wersja pada w nieco niższej cenie