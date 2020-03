Kindle Paperwhite za ok. 469 zł. Popularne czytniki w promocyjnych cenach

Na niemieckim Amazonie ruszyła promocja na czytniki serii Kindle. Za 103,36 € (ok. 469 zł) z VAT i wysyłką do Polski kupicie Kindle Paperwhite 4. generacji z 8 GB pamięci wewnętrznej. Czytnik wykonany w technologii eINK, posiada 6-calowy, podświetlany ekran i spełnia normę IPX8, czyli jest w pełni wodoodporny. W promocyjnych cenach kupicie też Kindle Paperwhite 4. generacji (32 GB) za ok. 610 zł, Kindle Paperwhite 4. generacji (32 GB + 4G) za ok. 892 zł i Kindle 10 za ok. 305 zł.