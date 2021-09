Kindle Paperwhite 4. generacji za ok. 350 zł. Czytnik ebooków dobrej cenie

Na niemieckim Amazonie kupicie Kindle Paperwhite 4. generacji z 8 GB pamięci wewnętrznej za 77,62 € (ok. 350 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Czytnik ebooków wykonany w technologii eINK, posiada 6-calowy, podświetlany ekran i spełnia normę IPX8, czyli jest w pełni wodoodporny. W tej cenie kupicie go w wersji z reklamami w kolorze niebieskim, zielonym, śliwkowym.