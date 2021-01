Jabra Elite Active 75t za 599 zł. Słuchawki w promocji

W sklepie RTV EURO AGD kupicie dziś (14.01) do godziny 11:00 Jabra Elite Active 75t za 599 zł. Bezprzewodowe słuchawki douszne skierowane do osób aktywnych i uprawiających sporty charakteryzują się zwiększoną odpornością na zachlapania z certyfikatem IP57 i, jak podaje producent, jeszcze lepiej trzymają się ucha. Na jednym ładowaniu mają gwarantować do 7,5 godzin pracy. Recenzję Jabra Elite 75t w podstawowej wersji przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie je w kolorze miedziano-czarnym, tytanowo-czarnym, granatowym, miętowym, miedzianym i szarym.