W sklepie Epic Games Store od 19 grudnia do 1 stycznia czekać na Was będą darmowe gry. Każdego dnia pojawiać się będzie nowy tytuł. Do dziś, do godziny 17, macie szansę przypisana do konta Into The Breach. To turowa gra strategiczna twórców FTL, w której gracz dowodzi potężnymi oddziałami mechów i odpiera atak kosmitów. Recenzję Into The Breach przeczytacie na Antyweb.

Into The Breach — za darmo od Epic Games Store