Humble You Can Pet the Dog Bundle. Paczki gier, w których pogłaskacie pieski

Przez jeszcze trzy dni w promocji Humble You Can Pet the Dog Bundle kupicie paczki gier, w których można pogłaskać pieski. Kolekcja powstała przy współpracy z popularnym na Twitterze kontem @CanYouPetTheDog. Za 0,84 € (ok. 3,82 zł) dostaniecie Scribblenauts Unlimited, Beyond Eyes, Dog Sled Saga i Bulb Boy. Płacąc średnio 4,11 € (ok. 18,70 zł) odblokujecie Shenmue I & II, Where the Water Tastes Like Wine oraz Death's Gambit. Za 10,18 € (ok. 46,31 zł) otrzymacie Blair Witch. Jako bonus dostaniecie BulbBoy Soundtrack i Dog Sled Saga Soundtrack. Gry dostępne są w formie kluczy Steam

Humble You Can Pet the Dog Bundle — gry w trzech wariantach cenowych