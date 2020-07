Ruszyła kolejna wyprzedaż gier Humble Bundle. Tym razem to zestaw Humble Warhammer Bundle 2020. Za 1 € (ok. 4,47 zł) dostaniecie Warhammer 40,000: Kill Team, Warhammer 40,000: Dawn of War, Legacy of Dorn: Herald of Oblivion i Warhammer: End Times - Vermintide. Płacąc średnią, która w chwili obecnej wynosi 6,21 € (ok. 27,74 zł) odblokujecie dostęp do Warhammer 40,000: Dawn of War II, Battlefleet Gothic: Armada, Warhammer 40,000: Sanctus Reach i Warhammer 40,000: Deathwatch - Enhanced Edition. Za 11,50 € (ok. 51,38 zł) otrzymacie Warhammer 40,000: Space Marine Collection, Warhammer 40,000: Dawn of War III i BLOOD BOWL 2 - LEGENDARY EDITION. Gry dostępne są w formie kluczy Steam.

Humble Warhammer Bundle 2020 — gry w trzech wariantach cenowych