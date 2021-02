Rusza nowe Humble Bundle. Tym razem to zestaw Humble Tales Of Love & Adventure Bundle zawierający gry przygodowe. Za 1 € (ok. 4,52 zł) otrzymacie Tales of Monkey Island Complete Pack. Płacąc średnio 6,56 € (ok. 29,64 zł) odblokujecie Telltale Batman Shadows Edition, Neo Cab, Half Past Fate, Reventure. Płacąc 9,93 € (ok. 44,88 zł) dostaniecie Blacksad: Under the Skin i HIVESWAP: Act 2. Za 12,41 € (ok. 56,09 zł) dodatkowo dostaniecie Indivisible. Wszystkie gry dostępne są w formie kluczy Steam.

Humble Tales Of Love & Adventure Bundle — paczki gier przygodowych