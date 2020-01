Humble Sweet Farm Bundle. Stardew Valley i inne gry w świetnej cenie

Rusza nowe Humble Bundle. Tym razem to Humble Sweet Farm Bundle, w którym za dolara (ok. 3,79 zł) dostaniecie Niche - a genetics survival game, MagiCat i Evergarden. Płacąc średnio $7,11 (ok. 26,97 zł) otrzymacie dodatkowo Equilinox, Ultimate Chicken Horse i Samorost 3. Za $10 (37,94 zł) odblokujecie fantastyczne Stardew Valley. Gry dostępne w postaci kluczy Steam.

