Przez kolejne dwa tygodnie w promocji Humble Raw Fufy 2020 Bundle kupicie gry w czterech przedziałach cenowych. Za 0,87 € (ok. 3,85 zł) dostaniecie Kathy Rain, Tormentor X Punisher i GoNNER BLüEBERRY EDiTION Płacąc średnio 5,75 € (ok. 25,43 zł) odblokujecie Whispers of a Machine, Kingdom: New Lands Royal Edition i Kingdom . Za 10,50 € (ok. 46,44 zł) otrzymacie Mosaic, Night Call i Bad North: Jotunn Edition. Płacąc 13 € (ok. 57,50 zł) uzyskacie dostęp Kingdom Two Crowns.

Humble Raw Fury 2020 Bundle — gry w czterech przedziałach cenowych