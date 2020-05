Ruszyła kolejna wyprzedaż gier Humble Bundle. Tym razem to rocznicowy zestaw Humble Indie Bundle 21. Za 1 € (ok. 4,56 zł) dostaniecie Hotline Miami, Beat Cop, Dustforce DX oraz zestaw rocznicowych tapet i cyfrowych kolorwanek. Płacąc średnią, która w chwili obecnej wynosi 6,50 € (ok. 29,67 zł) odblokujecie dostęp do Moonlighter, 25% zniżkę na dodatek Between Dimensions, Gato Roboto oraz dodatkowe gry, które zostaną pokazane za tydzień. Za 14 € (ok. 63,91 zł) otrzymacie Hypnospace Outlaw i Starbound. Gry są dostępne w formie kluczy Steam.

Humble Indie Bundle 21 — gry w trzech wariantach cenowych