Humble Europa Universalis IV Bundle. Gra z dodatkami w nowym Humble Bundle

Rusza nowe Humble Bundle. To Humble Europa Universalis IV Bundle, w którym za dolara (ok. 3,82 zł) dostaniecie Europa Universalis IV i dodatki Art of War, Res Publica, Wealth of Nations, American Dream, Pre-Order Pack oraz Digital Extreme Edition Upgrade Pack. Płacąc średnio $9,56 (ok. 36,30 zł) odblokujecie dostęp do Europa Universalis IV: Rights of Man, Mare Nostrum, The Cossacks, Common Sense i El Dorado. Za $17 (ok. 64,98 zł) otrzymacie dodatkowo Europa Universalis IV: Golden Century - Immersion Pack, Dharma, Rule Britannia, Cradle of Civilization, Third Rome oraz Mandate of Heaven. Gra i dodatki dostępne są w formie kluczy Steam

Humble Europa Universalis IV Bundle — gra wraz z dodatkami w trzech wariantach cenowych