Humble Ditigal Tabletop 2. Cyfrowe gry planszowe i karciane w trzech wariantach cenowych

Rusza nowe Humble Bundle. Tym razem to gratka dla fanów cyfrowych planszówek i gier karcianych. W Humble Ditigal Tabletop 2 za 1 € (ok. 4,27 zł) dostaniecie Gremlins, Inc., Reigns, Reigns: Her Majesty. Płacąc średnio 5,86 € (ok. 25,02 zł) odblokujecie dostęp do Terraforming Mars, Armello i For The King. Za 9 € (ok. 38,42 zł) otrzymacie dodatkowo Slay the Spire. Gra dostępne są w formie kluczy Steam

Humble Ditigal Tabletop 2 — gry planszowe i karciane w trzech wariantach cenowych