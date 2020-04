Humble Store rusza z nową promocją, w której cały dochód ze sprzedanych paczek przekazany zostanie na walkę z koronawirusem i chorobą COVID-19. Za 28 € (ok. 128 zł) czeka na Was potężny zestaw gier i e-booków, które pozwolą spędzić trudny czas w domu przed komputerem lub czytnikiem książęk. Na liście znajdziecie między innymi Into The Breach, The Witness, SUPERHOT, Darksiders II Deathinitive Edition, This Is The Police, Europa Universalis IV, Tropico 4, Magicka, czy Stealth Inc 2: A Game of Clones. Wśród książek i komiksów są to min. Starfinder: Pact Worlds Campaign Setting, Journeys Through Time and Space, Spawn Origins Vol. 01, czy Music Maker EDM Edition. Pełną listę znajdziecie w linku poniżej.

Humble Conquer COVID-19 Bundle — zestaw gier i e-booków w promocji