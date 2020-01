Tym razem nowe Humble Bundle trafi w gusta miłośników komiksów — a w szczególności serii Spawn. Za dolara (ok. 3,79 zł) otrzymacie Spawn (123-149), Spawn: Armageddon (150-164), Spawn (165-184), Spawn: Endgame (185-196), oraz Spawn (197-200). Płacąc $8 (ok. 30,35 zł) odblokujecie dostęp do Spawn: New Beginnings Vol. 1 i Vol. 2, Spawn (213-262) i Spawn Resurrection. Za $15 (ok 56,90 zł) odblokujecie między innymi Spawn: Hell on Earth, Spawn: Dark Horror i Enemy of the State oraz dalsze zeszyty podstawowej serii. Komiksy dostępne w postaci plików CBZ, PDF oraz ePub.

Humble Comics Bundle: Spawn 2020 — komiksy w 3 wariantach cenowych