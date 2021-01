W sklepie iBood kupicie Huawei FreeBuds Studio za 939,90 zł z wliczoną wysyłką do Polski. To bezprzewodowe słuchawki nauszne wyposażono m.in. w dynamiczną redukcję szumów, wsparcie dla kodeka L2HC, szybkie przełączanie między dwoma urządzeniami. Na jednym ładowaniu działają do 24 godzin (przy wyłączonym ANC). 5 minut ładowania pozwala na dodatkowe 10 godzin pracy a do pełnego ich naładowania wystarczy godzina. Test Huawei FreeBuds Studio przeczytacie na Antyweb.

Huawei FreeBuds Studio za 939,90 zł — bezprzewodowe słuchawki w promocji