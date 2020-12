W sklepie huawei.pl kupicie dziś (29.12) od godziny 9:00 do wyczerpania zapasów Huawei FreeBuds Pro za 599 zł. Bezprzewodowe słuchawki typu true wireless oferujące dynamiczną redukcję szumów do 40 dB, łączność wykorzystującą Bluetooth 5.2, 6 mikrofonów, dotykowe sterowanie, czy do 7 godzin odtwarzania muzyki lub 3,5 godzin rozmów na jednym ładowaniu (z ANC) lub 4,5 z wyłączoną funkcją. W zestawie znajdziecie etui ładowane indukcyjnie. W promocyjnej cenie dostępne jest 50 sztuk słuchawek.

Huawei FreeBuds Pro za 599 zł — bezprzewodowe słuchawki z ANC w promocji