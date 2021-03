Huawei FreeBuds 4i za 249 zł. Słuchawki z ANC w dobrej cenie

W polskich sklepach z elektroniką kupicie Huawei FreeBuds 4i za 249 zł. To nowy model w pełni bezprzewodowych słuchawek dousznych wyposażonych w funkcję aktywnej redukcji szumów, tryb świadomości (kontaktu) oraz czujniki dotykowe. Na jednym ładowaniu mają działać do 10 godzin (odtwarzanie muzyki bez włączonego ANC) a indykcyjna ładowarka pozwoli na wydłużenie tego czasu do 22 godzin (10-minutowe ładowanie pozwoli na 4 godziny dodatkowej pracy słuchawek). Cena obowiązuje do 2 kwietnia i obejmuje obie wersje kolorystyczne: białe i czarne.