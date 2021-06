Huawei FreeBuds 4 za 599 zł. Nowy model słuchawek w przedsprzedaży z bonusami

W polskich sklepach trwa przedsprzedaż Huawei FreeBuds 4 za 599 zł. To słuchawki, które w porównaniu do poprzednich modeli, wykorzystują hybrydową technologię podwójnych mikrofonów zapewniającą lepszą redukcję szumów. Na jednym ładowaniu oferują 4 godziny pracy (z wyłączonym ANC) lub do 2,5 godzin z włączonym ANC. W ofercie przedsprzedażowej, która potrwa do 8 lipca otrzymacie opaskę sportową Huawei Band 6 prezencie lub za 1 zł (w zależności od sklepu).