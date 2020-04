W PlayStation Store czeka na Was HITMAN: The Complete First Season za darmo w wersji na PS4. Idealna gra dla fanów skradania i eliminowania wrogów po cichu. Kolekcja obejmuje wszystkie lokalizacje, wyzwania, możliwości, kontrakty eskalacji oraz wyróżnione kontrakty.

