HITMAN i Shadowrun Collection za darmo od Epic Games Store

Epic Games Store w tym tygodniu przygotowało dwie darmowe gry, które możecie przypisać do swojego konta przez najbliższy tydzień (do 3.08). HITMAN — pierwszy sezon przygód Agenta 47, który przemierza świat i eliminuje zlecone mu w różnych kontraktach cele. Shadowrun Collection to zestaw składający się z trzech taktycznych gier RPG osadzonych w cyberpunkowym świecie: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall — Director's Cut i Shadowrun Hong Kong — Extended Edition.

HITMAN — za darmo od Epic Games Store

Shadowrun Collection — za darmo od Epic Games Store