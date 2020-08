Harvest Sale na GOG. Gry w promocyjnych cenach i darmowy tytuł

Na GOG ruszyła wyprzedaż Harvest Sale, która potrwa do 31 sierpnia. Sklep obiecuje, że w niższych cenach znalazło się ponad 1500 gier — jest więc w czym wybierać, tym bardziej, że obniżki sięgają 91%. Tradycyjnie, wśród tytułów znalazły się: Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku za 44,99 zł, Diablo + Hellfire za 29,79 zł, Homeworld Remastered Collection za 17,29 zł, czy Heroes of Might and Magic 3: Complete za 9,99 zł. Pełną listę gier objętych promocją znajdziecie poniżej.

Dodatkowo, przez kolejne 30 godzin macie możliwość przypisania do swoich kont darmowej gry. Tym razem jest to strzelanka Serious Sam: The First Encounter. Grę odbierzecie do 26 sierpnia, do godziny 15:00.