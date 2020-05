Do 21 maja w sklepie Epic Games Store czeka na Was darmowa gra. Do swojego konta macie możliwość przypisania GTA V. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Grand Theft Auto V, które zabierze Was do Los Santos gdzie czeka rozbudowana, wciągająca fabuła i wiele godzin świetnej rozgrywki — także w trybie online. Recenzję GTA V przeczytacie na Antyweb.

GTA V — za darmo od Epic Games Store