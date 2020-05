Gra LEGO NINJAGO Movie za darmo na PC, PS4 i Xbox One

Tylko do końca dnia macie okazję dodać do swojej kolekcji gier LEGO NINJAGO Movie za darmo na PC, PS4 i Xbox One. Gry z serii LEGO trafią w gusta nie tylko najmłodszych, ale także nieco starszych graczy. Tym razem twórcy zabierają w podróż do krainy inspirowanej japońskim folklorem i gdzie czekają ciekawe przygody.