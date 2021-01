W sklepie Epic Games Store do 28 stycznia macie szansę przypisana do konta Galactic Civilizations III. Strategiczna gra turowa pozwalająca na zbudowanie cywilizacji, która wytrzyma próbę czasu. Gracz otrzymuje do wyboru dziesiątki unikalnych ras i i zyskuje możliwości wpływania na losy galaktyki dzięki dyplomacji, szpiegostwu, postępowi technologicznemu i nie tylko.

Galactic Civilizations III — za darmo od Epic Games Store