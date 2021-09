Do 11 września na stronach Ubisoft czeka na was nowa darmowa gra. Tym razem to Far Cry 3. Trzecia odsłona popularnego cyklu zabiera gracza w tropiki, gdzie rozległy, otwarty świat czeka na eksplorację a zamieszkujący wyspę piraci starają się dopaść głównego bohatera, który uciekł przed egzekucją. Recenzję Far Cry 3 przeczytacie na Antyweb.

Far Cry 3 - za darmo na PC od Ubisoft