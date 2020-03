Empik startuje z promocją Czas w domu z pomysłem, w której oferuje 60 dni dostępu do usługi Empik Premium całkowicie za darmo. Empik Premium to między innymi do 20% specjalnej zniżki online, bezpłatne dostawy kurierem i do paczkomatów oraz dostęp do bogatej biblioteki 11 tysięcy e-booków i audiobooków. Aby skorzystać z promocji należy odwiedzić podaną poniżej stronę, wpisać swój adres e-mail, a po otrzymaniu kodu zrealizować go na empik.com/premium/kupon. Warto jednak pamiętać, że promocja skierowana jest do osób, które nie posiadają aktywnego Empik Premium. Więcej o usłudze Empik Premium przeczytacie na Antyweb.

Empik Premium za darmo — 60 dni dostępu do usługi w promocji