Empik Premium za 39,99 zł. Rok abonamentu w niższej cenie

Empik rusza z nową promocją, w ramach której do końca sierpnia możecie kupić roczny abonament Empik Premium za 39,99 zł. Empik Premium to między innymi 15% stałej zniżki w Salonach na książki, muzykę, filmy, zabawki, artykuły papiernicze i kreatywne oraz kolekcje Empik, do 20% specjalnej zniżki online, bezpłatne dostawy kurierem i do paczkomatów oraz dostęp do bogatej biblioteki 11 tysięcy e-booków i audiobooków. Dodatkowo, osoby przedłużające abonament o kolejny rok otrzymają miesięczny dostęp do HBO GO. Więcej o Empik Premium przeczytacie na Antyweb.

Empik Premium za 39,99 zł — rok dostępu do abonamentu w promocyjnej cenie