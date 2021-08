Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock za 399 zł. Stacja dokująca w promocji

W sklepie x-kom kupicie Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock za 399 zł. Jest to stacja dokującą podłączona do komputera Mac lub PC z wykorzystaniem złącza Thunderbolt 3 oferuje dodatkowe porty DisplayPort (do 4K / 60 Hz), HDMI (do 4K / 60 Hz, zgodny z HDCP), USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s, 1.1 A, zgodny z UASP), Gigabit Ethernet (RJ45 10/100/1000BASE-T). O tym czy warto kupić Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock przeczytacie na Antyweb.

Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock za 399 zł — aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: wakacje