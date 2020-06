EA Access za 5 zł. Miesięczny dostęp do gier na PS4/X1 w promocyjnej cenie

EA przygotowało promocję, dzięki której będziecie mogli przetestować usługę EA Access na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Miesiąc dostępu do bogatej biblioteki gier znanego wydawcy oraz zniżek umożliwiających zakupienie pełnych wersji na własność, kosztuje przez najbliższy tydzień 5 zł. W chwili obecnej w katalogu znajdziecie m.in. FIFA 20, NHL 20, Anthem, Battlefield V, Unravel Two, Fe, Sims 4, czy Star Wars: Battlefront 2.