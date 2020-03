Darmowy weekend z Assassin’s Creed Odyssey na PC, PS4 i Xbox One

Od dziś do poniedziałku macie możliwość sprawdzenia Assassin’s Creed Odyssey na PC, PS4 i Xbox One za darmo, w ramach specjalnego weekendu organizowanego przez Ubisoft. Najnowsza odsłona Assassin’s Creed przenosi gracza do antycznej Grecji w okresie wojny peloponeskiej. Więcej o grze dowiecie się z recenzji Assassin's Creed Odyssey na Antyweb, a informacje na temat platform, wraz z linkami do poszczególnych sklepów, znajdziecie poniżej.

Assassin’s Creed Odyssey na PC, PS4 i Xbox One — darmowy weekend z najnowszą odsłoną serii