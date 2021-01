Po świątecznym szaleństwie wracamy do udostępnianych raz w tygodniu przez sklep Epic Games Store darmowych gier. Przez najbliższe dni do swoich kont przypiszecie Crying Suns. To taktyczna gra rogue-lite, w której gracze wcielają się w postać dowódcy kosmicznej floty badającej upadłe w tajemniczych okolicznościach imperium. Darmowa gra dostępna jest do 14 stycznia.

Crying Suns — za darmo od Epic Games Store