Company of Heroes 2 za darmo! Świetny RTS w realiach II Wojny Światowej!

Do dziś, do godziny 19:00 na Steam czeka na Was Company of Heroes 2 całkowicie za darmo. Jest to gra strategiczna w realiach II Wojny Światowej w której kierować będziecie poczynaniami wojsk Armii Czerwonej w misjach dla pojedynczego gracza. Za darmo otrzymacie też dodatek Company of Heroes 2 - Ardennes Assault oferujący dodatkową kompanię rangerów Fox.

Company of Heroes 2 — za darmo na Steam

Dodatkowo, zapisując się do newslettera twórców gry będziecie, mogli odebrać paczkę DLC Case Blue Mission Pack: