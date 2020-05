Do 28 maja w sklepie Epic Games Store czeka na Was darmowa gra. Do swojego konta macie możliwość przypisania Civilization VI. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać serii Cywilizacja. W 6. odsłonie ponownie będziecie mogli sprawdzić swoich sił w tej turowej grze strategicznej, która pozwala graczom na pokierowanie losami jednej z 18 dostępnych cywilizacji — od Ameryki, poprzez Anglię, Arabię, Chiny, Egipt, Grecję, czy starożytny Rzym. Recenzję Civilization VI przeczytacie na Antyweb.

Civilization VI — za darmo od Epic Games Store