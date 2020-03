Call of Duty: Modern Warfare za mniej niż 190 zł. Promocja na konsole PS4 i Xbox One

W sklepach PlayStation Store i Microsoft Store kupicie Call of Duty: Modern Warfare w promocyjnych cenach. Za wersję na konsolę PlayStation 4 zapłacicie 187,85 zł, na Xbox One przeceniona została do 188,49 zł (dla abonentów usługi Xbox Live Gold). Najnowsza odsłona serii, a zarazem powrót do cyklu Modern Warfare, nad którą pracowało studio Infinity Ward. Gracze ponownie wcielają się w elitarnych żołnierzy i biorą udział w operacjach militarnych na całym globie — zarówno w kampanii dla pojedynczego gracza, jak i w rozgrywkach wieloosobowych. Recenzję Call of Duty: Modern Warfare przeczytacie na Antyweb.