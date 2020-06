Trwa akcja Bundle for Racial Justice and Equality, której celem jest zebranie jak największej sumy na rzecz fundacji NAACP Legal Defense and Educational Fund oraz Community Bail Fund. Wśród gier udostępnianych przez niezależnych twórców znajdziecie m.in. Oxenfree, Night in the Woods, Wheels of Aurelia i ponad 700 innych pozycji. Wystarczy minimalna kwota w wysokości $5 (ok. 19,60 zł) by je zdobyć. Wszystkie tytuły dostępne są w wersji do pobrania, bez kluczy, zabezpieczeń i konieczności posiadania dodatkowych kont umożliwiających ich zrealizowanie.

Bundle for Racial Justice and Equality — ponad 700 gier od niezależnych twórców za niecałe 20 zł