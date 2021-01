Bose QuietComfort Earbuds za ok. 1027 zł. Bezprzewodowe słuchawki z ANC w niższej cenie

Na niemieckim Amazonie kupicie Bose QuietComfort Earbuds za 227,39 € (ok. 1027 zł) z VAT i wysyłką do Polski. Douszne, bezprzewodowe słuchawki z funkcją aktywnej i pasywnej redukcji hałasu. Na jednym ładowaniu działają do 6 godzin, a dzięki etui ładującemu, 15 minut szybkiego ładowania pozwoli na uzyskanie dodatkowych dwóch godzin pracy.

