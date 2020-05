Do 4 czerwca w sklepie Epic Games Store czeka na Was darmowa gra. Do swojego konta macie możliwość przypisania Borderlands: The Handsome Collection. Kolekcja składająca się z dwóch części strzelanek z perspektywy pierwszej osoby z serii Borderlands — Borderlands 2 oraz Borderlands: The Pre-Sequel. Recenzję Borderlands: The Handsome Collection przeczytacie na Antyweb.

Borderlands: The Handsome Collection — za darmo od Epic Games Store