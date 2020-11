Black Friday w AppGallery. Startuje promocja na vouchery od Huawei

Huawei startuje z promocjami z okazji Black Friday — w pierwszej kolejności dotyczyć będą sklepu AppGallery. Za pobranie 4 aplikacji ze sklepu, czekają nagrody w postaci voucherów. Aby je odebrać, należy wejść w baner promocyjny Black Friday znajdujący się na stronie głównej w AppGallery, a następnie pobrać 4 aplikacje spośród 40 promowanych. Użytkownik może siegnąć po wszystkie 5 voucherów oferowanych w tej promocji, pod warunkiem, że za każdym razem pobierze 4 nowe aplikacje. Ważne jest, aby aplikacje nie były wcześniej zainstalowane na urządzeniu – odinstalowanie ich i ponowne zainstalowanie w czasie trwania akcji nie będzie dawało prawa do skorzystania z oferty.

Zdobyte vouchery są dostępne w AppGallery w zakładce „Nagrody”. Do wyboru są: 10 zł w aplikacji SkyCash, 5 zł zniżki w aplikacji Pizza Hut, 24% zniżki na zamówienie w Empik Foto, 30-dniowy darmowy dostęp do serwisu Legimi lub 6-miesięczny dostęp do TIDAL HiFi. Oferta potrwa do 2 grudnia lub do wyczerpania kuponów.