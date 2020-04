Od dziś (14.04) do 17 kwietnia na platformie Uplay czeka na Was darmowa gra od studia Ubisoft. To Assassin’s Creed 2 z 2009 r. Druga odsłona popularnej serii, w której gracze wcielają się w postać Ezio Auditore da Firenze i przemierzą renesansowe Włochy odwiedzając min. ówczesną Wenecję. Gra przypisana do Waszego konta na stałe.

