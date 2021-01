Apple Watch Series 6 za 2029 zł. Zegarek w niższej cenie

W sklepie RTV EURO AGD kupicie dziś (4.01) do godziny 11:00 Apple Watch Series 6 za 2029 zł. Najnowsza odsłona zegarka Apple charakteryzuje się między innymi niegasnącym wyświetlaczem Retina, nowym czujnikiem i aplikacją Tlen we krwi, EKG i lepszą baterią. Recenzję Apple Watch Series 6 przeczytacie na Antyweb. W tej cenie kupicie go w wersji GPS + Cellular z aluminiową kopertą 44 mm w kolorze czerwonym (PRODUCT)RED z paskiem sportowym w kolorze czerwonym.

