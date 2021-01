Jeśli jesteście klientami sieci Play to do 31 stycznia macie szansę otrzymać dostęp do Amazon Prime Video na pół roku za darmo. Wystarczy wejść do sekcji „Telewizja i Wideo” w Play24 i aktywować promocję. Następnie trzeba zarejestrować się na platformie streamingowej poprzez link otrzymany SMS-em. Promocja Amazon Prime Video dostępna jest dla wszystkich Klientów Play, którzy posiadają abonament telefoniczny, internetowy lub telewizyjny. Więcej informacji znajdziecie w linku poniżej:

Amazon Prime Video na pół roku za darmo — dla klientów Play