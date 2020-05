Allegro Smart za darmo. Wydłużony okres dostępu do usługi

Allegro przedłuża promocję, w której użytkownicy mogą zdobyć dostęp do Allegro Smart za darmo. Do 18 czerwca, wszyscy klienci mogą za darmo włączyć dostawy z Allegro Smart na miesiąc. Po zakończeniu darmowego okresu usługa wygaśnie automatycznie, bez pobierania jakichkolwiek opłat. Allegro Smart to darmowe dostawy do Paczkomatów przy zakupie za min. 40 zł od jednego sprzedawcy lub dostawa kurierem przy zakupie za min. 100 zł od jednego sprzedawcy. To także darmowe zwroty. Promocją objęci są nowi użytkownicy, jak i dotychczasowi posiadacze usługi.

Allegro Smart za darmo — miesiąc dostępu do usługi dla wszystkich