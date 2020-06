Allegro Smart za 39 zł. Rok abonamentu w promocyjnej cenie

Allegro zakończyło promocję, w której użytkownicy mogli zdobyć dostęp do Allegro Smart za darmo. Od dziś rusza nowa oferta. W jej ramach będziecie mogli kupić roczny abonament za 39 zł. Allegro Smart to darmowe dostawy do Paczkomatów przy zakupie za min. 40 zł od jednego sprzedawcy i dostawa kurierem przy zakupie za min. 100 zł od jednego sprzedawcy. To także darmowe zwroty. Promocją objęci są nowi użytkownicy, jak i dotychczasowi posiadacze abonamentu.

Allegro Smart za 39 zł — rok dostępu do usług w niższej cenie