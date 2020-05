Biuro Informacji Kredytowej informuje, że od 7 maja do 30 czerwca w serwisie czeka na Was możliwość skorzystania z darmowego, 3-miesięcznego dostępu do Alertów BIK. To usługa pozwalająca na szybkie reagowanie w sytuacji, gdy że ktoś chce zaciągnąć kredyt lub podpisać umowę w Waszym imieniu. Więcej informacji na temat usługi, wraz z możliwością skorzystania z promocji znajdziecie poniżej. O tym, czy wartko korzystać z Alertów BIK dowiecie się na Antyweb.

Alerty BIK za darmo na 3 miesiące — ochrona przed wyłudzeniem kredytu