Age Of Empires IV. Otwarte testy już w ten weekend

Od 17 września o godzinie 19:00, do 20 września, do godziny 19:00 Microsoft zaprasza do otwartych testów gry Age Of Empires IV w wersji na PC. Seria ta z pewnością jest znana wszystkim fanom strategii czasu rzeczywistego. W testach udostępnionych będzie kilka nacji: Anglicy, Abbasydzi, Święte Cesarstwo Rzymskie, Chińczycy i sprawdzić będzie można tryb sieciowy, potyczki ze sztuczną inteligencją oraz tutorial wprowadzający gracza w świat Age Of Empires 4. Do testów potrzebna będzie aplikacja Xbox Insider Hub lub dostęp do platformy Steam. Więcej informacji na temat gry i testów znajdziecie poniżej:

Age Of Empires IV - otwarte testy dla wszystkich już w ten weekend