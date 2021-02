Absolute Drift i RAGE 2 za darmo od Epic Games Store

W sklepie Epic Games Store do 18 lutego macie szansę przypisana do konta dwóch gier: Absolute Drift to zręcznościowa gra z widokiem z góry, w której gracz pokonuje ostre zakręty na torach driftingowych. RAGE 2 to kontynuacja strzelanki FPS z otwartym światem oferująca nie tylko bogaty arsenał broni, ale także pojazdy pozwalające przemierzać rozległe pustkowia. Recenzję RAGE 2 przeczytacie na Antyweb.

Absolute Drift — za darmo od Epic Games Store

RAGE 2 — za darmo od Epic Games Store