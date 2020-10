Orange i Play przygotowali dla posiadaczy urządzeń z Androidem ciekawą promocję. Jeśli nie korzystaliście wcześniej z płatności

przez rachunek swojego operatora, to w Google Play macie możliwość otrzymania zwrotu za zakup gry lub aplikacji do 15 zł. Wystarczy w sklepie Google Play wybrać formę płatności „przez operatora Play” lub „przez operatora Orange”. Zniżka na wybrany produkt zostanie naliczona na fakturze operatora a promocja trwa do 25 października. Dotyczy ona klientów korzystających z ofert abonamentowych dokonujących zakupu przez dodanie do rachunku telefonicznego, którzy nie korzystali z tego sposobu płatności w ciągu ostatnich 12 miesięcy, liczone wstecz od 01.10.2020. Więcej informacji o akcji znajdziecie w linku poniżej.

15 zł na zakupy w Google Play — promocja dla abonentów Orange i Play